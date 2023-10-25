Great Wall отчитался о продажах в России Haval, Tank и GWM

Китайский автоконцерн Great Wall продал с января по сентябрь 2023 года в России 84,5 тыс. автомобилей под брендами Haval, Tank и GWM. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с пресс-конференции Great Wall.

Марка Haval реализовала в России 73,6 тыс. автомобилей за три квартала 2023 года. Лидером продаж стал кроссовер Jolion, который разошелся тиражом 36,4 тыс. машин. На втором месте Haval F7 (12,3 тыс. машин), на третьем — Dargo (9,8 тыс. машин).

Вышедший на российский рынок в 2023 году бренд Tank реализовал 7,6 тыс. машин, из них около 4,8 тыс. — в третьем квартале. Продажи пикапов GWM с января по сентябрь 2023 года составили более 3,5 тыс. штук.

По словам исполнительного директора Haval Андрея Акифьева, узнаваемость марки Haval в России в 2023 году достигла 59% против 31% в 2019 году.

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