Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Great Wall отчитался о продажах в России Haval, Tank и GWM

Great Wall продал в России 84,5 тысячи автомобилей с начала 2023 года

close
100%
Great Wall Motor

Китайский автоконцерн Great Wall продал с января по сентябрь 2023 года в России 84,5 тыс. автомобилей под брендами Haval, Tank и GWM. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с пресс-конференции Great Wall.

Марка Haval реализовала в России 73,6 тыс. автомобилей за три квартала 2023 года. Лидером продаж стал кроссовер Jolion, который разошелся тиражом 36,4 тыс. машин. На втором месте Haval F7 (12,3 тыс. машин), на третьем — Dargo (9,8 тыс. машин).

Вышедший на российский рынок в 2023 году бренд Tank реализовал 7,6 тыс. машин, из них около 4,8 тыс. — в третьем квартале. Продажи пикапов GWM с января по сентябрь 2023 года составили более 3,5 тыс. штук.

По словам исполнительного директора Haval Андрея Акифьева, узнаваемость марки Haval в России в 2023 году достигла 59% против 31% в 2019 году.

Ранее Mercedes-Benz показал гибридный Mercedes-AMG GLE 53.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий