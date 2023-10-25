Рынок новых автомобилей в России вырос почти вдвое

За девять месяцев года выручка производителей от продажи новых автомобилей в РФ достигла 1,88 трлн рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщается в исследовании рынка, проведенном аналитиками агентства «Автостат-Инфо».

Согласно аналитическим данным, в период с января по сентябрь 2022 года покупатели потратили на новые машины чуть больше 1 трлн рублей. При этом за весь 2021 год, ставший рекордным в этом плане, на приобретение новых авто россияне отдали более 3 трлн рублей.

Первое место среди наиболее популярных моделей по затраченным средствам заняла Lada Granta, на приобретение которой было потрачено 113,7 млрд рублей. Вслед за ней идут Chery Tiggo 7 Pro (105 млрд) и Haval Jolion, сумма затрат на которые составила 74,6 млрд рублей.

Как ранее сообщалось, наиболее востребованным автомобилем массового сегмента на вторичном рынке по итогам апреля — сентября 2023 года стал Ford Focus. В рейтинг ликвидности попадают иномарки, у которых наиболее короткий срок продажи с момента публикации объявления на «доске» объявлений.

Ранее был составлен портрет среднестатистического покупателя китайского автомобиля в РФ.