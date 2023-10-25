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Стало известно, когда российские водители меняют летние шины на зимние

«СберАвто»: почти треть россиян ставят зимние шины только с первым снегом

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Половина российских автовладельцев меняют на своих машинах летние шины на зимние после того, как среднесуточная температура опустится ниже 5°C, а 27% делают это только с выпадением первого снега. Об этом сообщается в совместном исследовании «СберАвто» и портала «Авто Mail.ru», предоставленном «Газете.Ru».

«Почти половина опрошенных автовладельцев (49%) меняет летние шины на зимние по правилам: как только среднесуточная температура опускается ниже 5°C. 27% участников опроса меняют шины с первым снегом. 11% респондентов стараются делать это в первых числах октября, а 9% дожидаются падения ажиотажа на шиномонтаж», — отмечается в исследовании.

Заблаговременно, еще в сентябре, переобувают на зиму свои машины 2% автовладельцев. По 1% приходится на автомобилистов, ездящих на всесезонной резине, и тех, которые редко выезжают на машине и не меняют шины по сезону.

Также в ходе опроса выяснилось, что 53% российских автомобилистов покупают новые зимние шины в зависимости от их износа, а не срока службы, 24% делают это после пяти и более сезонов.

В опросе приняли участие более 3,5 тыс. автомобилистов из разных регионов России.

Ранее Ford Focus был назван самым ликвидным недорогим автомобилем в России.

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