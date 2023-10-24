Правозащитники выявили схему продаж услуг ГИБДД

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин направил письмо на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой провести проверку объявлений в интернете о коммерческих услугах, связанных с работой ГИБДД. Копия письма есть у «Газеты.Ru».

По словам Шапарина, россияне столкнулись с трудностями при записи в межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО) ГИБДД на Госуслугах из-за дефицита талонов. При этом на сайтах объявлений частные лица предлагают гражданам за деньги помощь с услугами, обещают решить вопросы в ГИБДД без явки и очередей, доверив эту работу им за деньги. НАС просит провести проверку на предмет наличия объявлений о таких услугах, выявить факты наличия подобных схем, а также установить лиц, ответственных за коррупционные проявления.

«Сам факт существования таких объявлений на общедоступных интернет-порталах должен быть особым предметом контроля как со стороны руководства ГУОБДД МВД РФ, так и со стороны Главного управления собственной безопасности МВД РФ. К сожалению, данная работа, судя по тому, что сайты существуют годами, а в объявлениях – тысячи и тысячи отзывов довольных «клиентов», не ведется вообще», — говорится в письме.

По словам юристов, получателям таких услуг может грозить уголовная ответственность за участие в коррупционной схеме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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