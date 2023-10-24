На российский рынок выйдет восемь новых моделей Dongfeng

Компания «Моторинвест» анонсировала выход на российский рынок восьми новых моделей автомобилей китайской марки Dongfeng. Об этом сообщается в релизе «Моторинвеста», поступившем в «Газету.Ru».

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В линейке бренда Aeolus в дополнение к седану Shine Max появятся три кроссовера — AX7, Mage и Huge. Два первых выступают в среднеразмерном классе С. Huge крупнее и относится к классу D.

В бюджетном ценовом сегменте дебютирует компактный кроссовер Dongfeng Seres 500, а в классе D — модели 600, ix5 и ix7. Эти машины выпускаются совместным предприятием Dongfeng и Seres Group. К уже присутствующему на рынке пикапу DF6 присоединится рамный внедорожник Paladin.

Спецификации для России и цены дистрибьютор обещает раскрыть ближе к старту продаж. При этом до конца года Dongfeng планирует довести число автосалонов в России до 100.

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