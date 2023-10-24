На МЦД-3 устранили сбой

График движения поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД--3) возобновлен. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД, входит в холдинг «Российские железные дороги») в официальном Telegram-канале.

«Железнодорожники восстановили график движения на МЦД-3», — указывается в публикации.

Сейчас все поезда идут в соответствии со штатным интервалам, добавили в компании.

Утром 24 октября пресс-служба Московской железной дороги сообщала, что поезда на МЦД--3 следуют с отставанием от графика в связи со сбоем.

До этого в столичном департаменте транспорта заявили, что расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с вечера 21 октября до утра 25 октября в связи с ремонтом пути на станции «Люблино».

Ранее стало известно, что станцию «Тестовская» D1 в Москве обновят.