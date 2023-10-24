На МЦД-3 произошел сбой

Пресс-служба Департамента транспорта транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы

Поезда на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД--3) следуют с отставанием от графика в связи со сбоем. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД, входит в холдинг «Российские железные дороги») в своем Telegram-канале.

«Поезда МЦД-3 следуют с отставанием от графика», — говорится в публикации.

Согласно информации госкомпании, в настоящее время делается все возможное для сокращения времени опоздания.

В МЖД извинились перед пассажирами за возникший сбой.

До этого в столичном департаменте транспорта сообщили, что расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится с вечера 21 октября до утра 25 октября в связи с ремонтом пути на станции «Люблино».

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