Пьяная омичка без прав врезалась в газовую трубу и оторвала ее

Жительница Омска с признаками опьянения на автомобиле Kia Rio врезалась в газгольдер и оторвала от него трубопровод, сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

О том, что автомобиль наехал на газовую трубу и повредил ее, в полицию сообщили очевидцы. ДТП произошло ночью 22 октября.

«Автоинспекторы установили, что омичка 1989 г.р., двигаясь на автомобиле «Киа Рио», не справилась с управлением и в районе дома № 82/11 по ул. Суворова допустила съезд в кювет с последующим наездом на газгольдер. Женщина находилась за рулем с явными признаками алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказалась», — отмечается в сообщении полиции.

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина не имеет права управления автомобилем и только учится водить в автошколе. Свою Kia Rio ей доверил муж.

Ранее на МКАД произошло ДТП на заправке.