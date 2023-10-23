Суд взыскал с автовладельца 2,8 млн рублей за нерастаможенную 19-летнюю Toyota

Даниловский районный суд Ярославской области взыскал с местного жителя 2,8 млн рублей в пользу таможни после того, как автовладелец не вывез в Абхазию Toyota Majesta 2004 года выпуска. Об этом сообщается на странице Ярославского областного суда в соцсети «ВКонтакте».

Суд установил, что мужчина в 2021 году оформил пригнанную из Абхазии Toyota с 4,3-литровым мотором мощностью 280 л.с. по процедуре временного ввоза без уплаты таможенных платежей. Однако по истечении его срока машина не покинула пределов РФ и не была растаможена.

«Сведениями, предоставленными ГИБДД, подтверждается использование административным ответчиком автомобиля для личных нужд. При установленных обстоятельствах суд пришел к выводу, что с ответчика подлежат взысканию таможенная пошлина, утилизационный сбор и пени», — отмечается в сообщении суда.

В результате суд взыскал с ответчика 2,2 млн рублей таможенной пошлины, 658,6 тыс. рублей пени за просрочку ее уплаты, а также 5,2 тыс. рублей утилизационного сбора. Решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что Toyota возобновит выпуск автомобилей после взрыва на заводе.