Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд взыскал с автовладельца 2,8 млн рублей за нерастаможенную 19-летнюю Toyota

В Ярославской области суд взыскал 2,8 млн рублей с владельца старой Toyota

close
100%
Depositphotos

Даниловский районный суд Ярославской области взыскал с местного жителя 2,8 млн рублей в пользу таможни после того, как автовладелец не вывез в Абхазию Toyota Majesta 2004 года выпуска. Об этом сообщается на странице Ярославского областного суда в соцсети «ВКонтакте».

Суд установил, что мужчина в 2021 году оформил пригнанную из Абхазии Toyota с 4,3-литровым мотором мощностью 280 л.с. по процедуре временного ввоза без уплаты таможенных платежей. Однако по истечении его срока машина не покинула пределов РФ и не была растаможена.

«Сведениями, предоставленными ГИБДД, подтверждается использование административным ответчиком автомобиля для личных нужд. При установленных обстоятельствах суд пришел к выводу, что с ответчика подлежат взысканию таможенная пошлина, утилизационный сбор и пени», — отмечается в сообщении суда.

В результате суд взыскал с ответчика 2,2 млн рублей таможенной пошлины, 658,6 тыс. рублей пени за просрочку ее уплаты, а также 5,2 тыс. рублей утилизационного сбора. Решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что Toyota возобновит выпуск автомобилей после взрыва на заводе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий