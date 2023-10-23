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Названы автомобили, с которыми точно будут проблемы в ГИБДД

Автоэксперт Шелков назвал 6 признаков, по которым ГИБДД пошлет машину на экспертизу

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

У сотрудников ГИБДД при перерегистрации автомобилей вызывают наибольшие подозрения машины после кузовного ремонта, с утерянными документами, со ржавчиной на VIN-номере, а также прибывшие из других регионов и модели-лидеры рейтинга угонов. У таких машин велики шансы быть направленными на экспертизу. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Если инспектор видит, что маркируемая панель деформирована, на ней есть следы кузовного ремонта и вторичной окраски, такие машины практически гарантированно отправляют на исследование. Очень часто на экспертизу отправляют машины, прибывшие из другой части страны и те, которые входят в число наиболее угоняемых», — сообщил Шелков.

Под подозрение со стороны инспекторов также часто попадают машины с утраченными или недавно восстановленными после утери документами, или если у машины отсутствует маркировочная табличка (даже дублирующая) или заржавел номер кузова, добавил эксперт.

«Коррозия на номере кузова или рамы затрудняет идентификацию. Кроме того, злоумышленники могут создать ее искусственно, с помощью кислоты, чтобы скрыть подлинный номер», — заключил Шелков.

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