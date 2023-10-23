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В списке самых популярных иномарок в России появилась новая модель

«Автостат»: Geely Monjaro впервые попал в тройку самых популярных иномарок в РФ

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Geely

Кроссовер Geely Monjaro впервые попал в тройку самых продаваемых иномарок на рынке России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

По итогам 42-й недели текущего года (с 16 по 22 октября) в РФ был реализован 881 кроссовер Geely Monjaro. Выше в рейтинге продаж расположились Haval Jolion (1537 ед.) и Chery Tiggo 4 Pro (941 ед.). Четвертую строчку занял кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (856 ед.), пятую — Omoda C5 (800 ед.).

По словам аналитиков, за прошедшую неделю в России было продано 18,2 тыс. иномарок, это почти две трети (66,3%) от общего числа реализованных новых легковых машин в стране.

Продажи Geely Monjaro начались в России в апреле текущего года. Кроссовер оснащается двухлитровым турбодвигателем мощностью 238 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Это самая дорогая модель марки в России, цена базовой версии начинается от 4,7 млн рублей.

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