Стала известна судьба гаишников, на глазах которых убили африканца

Двух инспекторов ДПС, на глазах которых в драке погиб аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили, уволили из органов внутренних дел. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-секретаря регионального полицейского главка Валерия Горелых.

По словам Горелых, если причастность автоинспекторов к смерти уроженца Габона будет установлена, они понесут предусмотренную законодательством уголовную ответственность. Против гаишников возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 285 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», им занимается Следственный комитет.

Экипаж ДПС стал свидетелем смертельной драки в августе этого года. Очевидцы несколько раз обращались к инспекторам с просьбой вмешаться, однако поначалу те не отнеслись к ситуации серьезно, и подошли только после убийства, говорится в сообщении. Журналисты опубликовали видео из служебной машины гаишников, на записи видно, что инспекторы с интересом наблюдали за дракой и комментировали ее. Отмечается, что один из инспекторов хотел вмешаться, но коллега одернул его.

В убийстве Нджелассили обвинили 23-летнего Данила Фомина, в суде молодой человек признал вину, его отправили в СИЗО на две месяца. Фомину грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Челябинске четыре человека пострадали из-за взрыва газового баллона в автосервисе.