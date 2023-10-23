На трассе М-12 повысят скоростной лимит

Госкомпания «Автодор» готова повысить скоростной лимит на трассе М-12 «Восток» и установить камеры контроля скорости. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу госкомпании Вячеслава Петушенко.

Петушенко не исключил, что максимальная разрешенная скорость движения на трассе может быть увеличена с 110 до 130 км/ч. По данным газеты, для этого «Автодору» придется поменять категорию трассы. М-12 изначально проектировалась и относится к более низкой категории 1B, поэтому она считается не автомагистралью (категория 1А), а «скоростной дорогой», как МКАД, говорится в заметке. Согласно ПДД, владельцы дорог могут повышать предельную скорость до 130 км/ч при установке знака 5.1 «Автомагистраль» на зеленом фоне.

Также глава госкомпании допустил, что на автодороге могут появиться комплексы автоматической фиксации нарушений. Сейчас трасса «Восток» остается единственной в России, где на протяжении более 400 км нет ни одного такого комплекса.

Трасса М-12 работает в платном режиме на участке от Москвы до Арзамаса протяженностью 415 км. До конца текущего года ожидается открытие проезда по трассе до Казани.

Ранее стало известно, что водителям разрешили ставить на автомобили квадратные номера.