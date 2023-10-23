Новый штраф начнут выписывать автомобилистам с приходом холодов

С сентября 2023 года езда на летней резине зимой признана нарушением, за которое грозит штраф. Об этом напомнил замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков, сообщает RT.

«Теперь, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить <…> административный штраф», — уточнил эксперт.

Он отметил, что размер штрафа составляет 500 рублей. По словам Позднякова, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура воздуха составит +4...+5 градусов.

Представитель Роскачества подчеркнул, что летняя резина на холодном асфальте «дубеет», делая поездку опасной даже по сухой трассе. Он также посоветовал автолюбителям сменить жидкость для отмывания стекол на «незамерзайку» и отбалансировать колеса.

21 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд порекомендовал москвичам поменять летнюю резину на зимнюю.

Ранее сообщалось, в какой период лучше всего менять резину на авто.