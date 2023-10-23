Водителям разрешили ставить квадратные номера на автомобили

ГИБДД не будет штрафовать автомобилистов за нестандартные государственные регистрационные знаки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Росстандарт внес соответствующие изменения в ГОСТ. Теперь автолюбители могут устанавливать квадратные номера как сзади, так спереди автомобиля. Еще месяц назад квадратные номерные знаки можно было ставить только сзади.

С августа 2020 года владельцы японских, американских и некоторых советских машин могли ставить квадратные знаки в штатные заводские крепления на задний бампер. За установку подобного номера спереди полагался штраф в размере 500 рублей.

«Наконец-то снято очередное ограничение прав и свобод граждан. С точки зрения безопасности движения установка квадратных номеров ни на что не влияла. В других странах это было разрешено уже давно», — поделился зампред комитета классических автомобилей Российской автомобильной ассоциации (РАФ) Петр Шляхин.

До этого «Коммерсантъ» писал, что представители РАФ предложили изменить регламент установки нестандартных «квадратных» автомобильных номеров типа 1А.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.