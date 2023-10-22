Грузовик с пропаном протаранил жилой дом

Большегруз, перевозящий полуприцеп с пропаном, врезался в жилой дом в Тверской области. Об этом рассказали очевидцы в сообществе »Кимры инфо» в соцсети «ВКонтакте», которые опубликовали кадры с места происшествия.

Авария произошла в деревне Якимцево Кимрского муниципального округа. На снимках с места аварии видно, что фура съехала с трассы, снесла установленный вокруг участка металлический забор и врезалась в дом. О пострадавших не сообщается.

В УГИБДД МВД РФ по Тверской области не стали комментировать происшествие, уточняет tver.mk.ru. В результате аварии разлива топлива не произошло, уточняет tvernews.ru со ссылкой на МЧС России по области.

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