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Пьяный водитель с открытым капотом поехал вслепую и попал в ДТП

В Волгограде водитель поехал вслепую с открытым капотом и попал в ДТП

В Волгограде водитель отечественной легковушки поехал вслепую с открытым капотом и попал в ДТП. Об этом сообщили в областном главке МВД, опубликовав запись происшествия.

Во время движения по проспекту Ленина капот «ВАЗ-2114» открылся и лег на лобовое стекло, перекрыв обзор. Водитель не стал останавливаться и, доехав до перекрестка улицы 39-й Гвардейской дивизии и проспекта Ленина, наехал на разделительную полосу и сбил дорожный знак. Пострадавших в ДТП нет.

Выяснилось, что 22-летний водитель легковушки не имел прав и находился за рулем с признаками опьянения, автомобиль при этом не был зарегистрирован. Сотрудники полиции составили соответствующие административные протоколы.

Ранее в Москве механик угнал коллекционный Nissan Skyline и разбил об столб.

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