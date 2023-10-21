Власти Сочи предложили ввести курортный сбор для автотуристов

Для туристов, приезжающих в Сочи на своем автомобиле, может быть введен отдельный курортный сбор. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Краснодарского края.

«Рассматривается целесообразность изменений в федеральное законодательство по введению ограничений на всех дорогах при въезде в город, а также введение курортного сбора за пользование личным транспортом на территории Сочи со всех иногородних», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сочи создана рабочая группа, которая займется рассмотрением вопросов по оптимизации автомобильного трафика в пиковые сезонные нагрузки. Так, на первом заседании стало известно, что запланировано к строительству и реконструкции 36 перехватывающих парковок, в том числе, в районе транспортных развязок. Кроме того, началась работа по внедрению интеллектуальных систем управления дорожным движением.

До этого стало известно, что Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга (ОААК) предложила создать в России государственные стандарты (ГОСТ) для регулирования автомобильного туризма, ввести классификацию маршрутов и кемпингов. Инициаторы предлагают разработать новый ГОСТ с терминами и определениями, чтобы избежать двойного толкования понятий автотуризма, караванинга, кемпинга, глэмпинга, многофункциональной зоны дорожного сервиса.

Ранее сообщалось, что компания SAIC представила двухэтажный автодом Maxus Everest на базе грузовика.