Стали известны самые опасные машины на российских дорогах

С точки зрения безопасности в России самыми опасными автомобилями на дорогах являются отечественные Lada Granta и старые китайские машины. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Для водителя опаснее всего автомобили, не оборудованные современными средствами активной и пассивной безопасности. Это Lada Granta, которая создавалась инженерами, как машина с ABS и подушкой безопасности, но затем была лишена этих опций. Соответственно, такая машина может вести себя неадекватно на дороге, а в случае ДТП водитель рискует серьезно пострадать. Также опасны индийские автомобили Bajaj Qute и старые китайские авто, хлынувшие на наш рынок в начале 2000-х годов. Они делались из тонкого металла, а системы активной безопасности были не у всех моделей», — сказал Шапарин.

Водителю также стоит опасаться ездить на ржавых или побывавших в аварии автомобилях. К примеру, сгнившие лонжероны серьезно снижают жесткость кузова. Если же автомобиль попадал в серьезную аварию, ни один сервис не сможет привести его в первоначальное состояние. При повторном ударе такая машина сложится «гармошкой», пояснил эксперт.

Не менее опасны для водителя и пассажиров маломощные автомобили, например Daewoo Matiz, Citoren C1, Smart, Nissan Note и даже отечественная «Ока». В случае угрозы столкновения с другим авто, у микролитражки даже не будет времени набрать скорость, чтобы совершить маневр и уйти из под удара, отметил Шапарин.

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