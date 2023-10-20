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Стало известно, почему сейчас не стоит покупать китайские автомобили

Автоэксперт Хайцеэр назвал четыре причины не покупать китайские автомобили

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Если у россиянина есть возможность не покупать китайский автомобиль, то следует воздержаться от такого приобретения по крайней мере в ближайшие три года, пока не будет накоплен опыт массовой эксплуатации китайских машин в России. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Нужно, чтобы мы получили определенный опыт и свободный взгляд на то, в каком состоянии будут находиться эти автомобили после трех лет эксплуатации. Это касается и состояния узлов и агрегатов, и лакокрасочного покрытия», — отметил Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru».

Для большинства россиян китайские автомобили – новинка последнего года, и каждый, кто приобретает их сегодня, делает это на свой страх и риск, слушая только рекомендации продавцов и рекламу, добавил он.

«У китайских машин хватает конструктивных недостатков – по части слишком низкого расположения некоторых узлов и агрегатов, неслаженной работы двигателя и коробки передач. И, как правило, китайские машины сделаны из очень тонкого металла – по этому показателю китайцы уступают корейцам и японцам», — перечислил эксперт.

Дополнительно мириться с этими недостатками не позволяют цены на китайские машины, которые подчас вдвое выше в России, чем в самом Китае, уточнил Хайцеэр.

Ранее стало известно, какие подержанные китайские машины наиболее популярны в России.

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