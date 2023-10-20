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В Петербурге ищут водителя Tesla, чудом не сбившего пешеходов

Полиция Петербурга сутки ищет водителя Tesla, сбежавшего с места ДТП на тротуаре

Полиция Санкт-Петербурга пытается найти водителя электромобиля Tesla белого цвета, который накануне вечером снес забор и вылетел на тротуар на Васильевском острове. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе местного управления МВД.

«Ищем, да. Наказание будет, когда суд его вынесет, тогда будет наказание. Гипотетическими рассуждениями полиция не занимается», — заявил сотрудник пресс-службы.

О ДТП с участием белого автомобиля Tesla 19 октября сообщило издание «Фонтанка». Как сообщили журналистам очевидцы, прохожие «чудом не пострадали».

На видео с места ДТП видно поврежденное ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части, обломки и упавший электросамокат.

После аварии водитель Tesla аккуратно выехал на дорогу и покинул место аварии. Согласно КоАП РФ, за оставление места ДТП водителя может ждать лишение прав.

Ранее в Подмосковье сотрудница управляющей компании дважды переехала девушку.

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