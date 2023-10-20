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Автоэксперты оценили, стоит ли покупать китайские зимние шины

Автоэксперт Тимашов: китайские зимние шины отличаются более низкой стоимостью

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В России появилось большое предложение китайских шин. О том, стоит ли их выбирать в качестве зимнего варианта, kp.ru узнала у экспертов.

Так, директор по послепродажному обслуживанию компании «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов отметил, что преимуществом таких шин являются их сравнительно низкая стоимость и широкий ассортимент.

«На российский рынок вышло много новых китайских компаний, а те бренды, что уже известны российскому потребителю, усилили свои позиции. И если раньше китайская резина была значительно дешевле европейских, японских и корейских производителей, то теперь разница в цене не такая большая. По качеству китайские шины из премиального и среднего сегментов сопоставимы с «одноклассниками» из других стран», — сказал технический директор сети автосервисов «Фит Сервис» Алексей Рузанов.

По словам специалистов, можно присмотреться к китайским маркам Sailun, Triangle, Hifly, Maxxis, GT Radial.

При этом не все эксперты советуют покупать китайскую зимнюю резину.

«Шипованных там немного, а фрикционные шины недотягивают до уровня таких производителей, как Nokian, Pirelli, Michelin, Continental, да и некоторых наших», — пояснил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

17 октября сообщалось, что средняя стоимость зимних шин в России за год увеличилась на 8–14%. Так, средняя цена шипованных зимних шин на российском рынке за год увеличилась на 14%, до 6,7 тыс. рублей. В сентябре 2023 года она выросла на 5%. Зимняя нешипованная шина за год подорожала на 8%, до 6,2 тыс. рублей.

Ранее российским водителям рассказали, когда менять летние шины на зимние.

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