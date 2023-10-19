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Сенатор от Татарстана попал в реанимацию после ДТП

Сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП на встречной полосе, он в реанимации

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов попал в реанимацию после ДТП, его машина выехала на «встречку», сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По его данным, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике попал в аварию накануне. Он ехал по трассе «ЧистопольНижнекамск» за рулем автомобиля Toyota и столкнулся с движущимся автомобилем Volkswagen, который поворачивал налево. По предварительным данным, 66-летний Емельянов пошел на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен», утверждает Shot.

После столкновения с Volkswagen внедорожник Toyota Land Cruiser Емельянова вылетел с трассы и перевернулся, уточняет Telegram-канал Baza. Емельянов госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами ребер.

Ранее в Омске автомобиль ВАЗ въехал в кафе.

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