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Nissan показал автомобиль с треугольными колесными дисками

Nissan подготовил концепт Hyper Punk к выставке в Японии

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Nissan

В преддверии выставки Japan Mobility Show японский автопроизводитель Nissan раскрыл информацию о концептуальном кроссовере Hyper Punk.

Автомобиль получил угловатый кузов и оригинальные колеса с дисками треугольного сечения. Электромобиль, адресованный творческим людям, которые ценят стиль и инновации, продолжает серию концептов Nissan Hyper.

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Nissan

Кузов Hyper Punk состоит из многогранных и многоугольных поверхностей, покрытых серебристой краской. Она меняет цвет в зависимости от угла обзора и источника освещения. Салон автомобиля спроектирован как мобильная творческая студия. Камеры автомобиля могут снимать пейзаж и превращать его в графические узоры или изображения в стиле манга с помощью искусственного интеллекта.

Концепт снабжен электроприводом, подразумевающим интеграцию в энергосистему и возможность поделиться зарядом с коллегами по локальным общественным мероприятиям.

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