Названо главное условие для снижения стоимости автомобилей «Москвич»

Для снижения стоимости автомобилей «Москвич» необходима высокая степень локализации. Об этом в интервью ТАСС рассказал коммерческий директор автозавода «Москвич» Александр Мигаль​​​​​​.

«Снижение стоимости возможно. Наш основной приоритет сейчас — это активная работа над локализацией. Чем больше мы вкладываем в локализацию, тем меньше мы будем зависеть от курса валют и его изменений. Мы должны создать такой автомобиль, который будет востребован российским покупателем как с точки зрения его адаптированности к условиям рынка и потребительским ожиданиям, так и доступности по цене», — сказал Мигаль.

Объем выпуска автомобилей завода «Москвич» составил около 27 тыс. с момента запуска производства в ноябре прошлого года.

Всего за этот же период было продано более 9 тыс. автомобилей, 8,5% от этого объема пришлось на электрические кроссоверы «Москвич 3е». Продажи госсектору не превышают 10% общего объема реализации завода. Сейчас на заводе «Москвич» в Печатниках работают около 1,6 тыс. человек, на предприятии выпускают кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».

Ранее сообщалось, что топовая версия лифтбэка «Москвич 6» будет стоить 3 млн рублей.