Выпуск автомобилей в России вырос в 1,5 раза

Производство автомобильной техники в России в сентябре выросло в 1,5 раза к сентябрю прошлого года и на 5% к августу текущего года. Об этом рассказал замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов на Международном автомобильном научном форуме (МАНФ-2023), передает «Интерфакс».

«Что касается производства, с июня наблюдается рост от месяца к месяцу. В сентябре, например, произведено почти 60 тыс. автомобилей, что на 5% больше, чем в августе, и на 45% больше, чем в сентябре прошлого года», — сказал Каримов.

Речь идет не только о легковых, но и о легких коммерческих и грузовых автомобилях, уточнили в Минпромторге. Озвученные Каримовым показатели основаны на данных регистраций ЭПТС.

Замглавы Минпромторга также отметил, что по итогам девяти месяцев текущего года российский рынок новых автомобилей вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 900 тыс. штук. Около половины из этих машин — отечественные. Одной из приоритетных для Минпромторга задач в автопроме остается перезапуск производственных площадок ушедших из России иностранных компаний, сказал он.

Ранее сообщалось, что бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье начнет выпускать Chery.