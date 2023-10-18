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Omoda раскрыла дату выхода новинки в России

Первый электрокроссовер Omoda появится в России весной 2024 года

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Omoda

Электрический кроссовер Omoda 5 EV появится в продаже в России в марте 2024 года. Об этом сообщает «За рулем» со ссылкой на пресс-службу китайского производителя, который входит в концерн Chery.

Мощность силовой установки электрокроссовера составляет 204 л.с., разгон до «сотни» занимает 7,6 секунды. Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 61 кВтч, максимальный запас хода на одном заряде равен 450 км. Зарядить аккумулятор с 0% до 80% можно за полчаса, энергии хватит на 360 км пути.

От модификации с двигателем внутреннего сгорания (Omoda C5) внешне новинка отличается переработанной передней частью — у автомобиля отсутствует решетка радиатора и изменен дизайн бампера. Ожидается, что электрокар будет доступен в четырех комплектациях, стоимость машины составит около 3 млн рублей.

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Omoda

Другими новинками Omoda в РФ в 2024 году станут рестайлинговый кроссовер C5, а также модель C7.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще покупать электромобили с пробегом.

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