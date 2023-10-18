Сотрудница УК, дважды переехавшая женщину в Щелково, задержана

Сотрудники полиции задержали девушку, которая сбила и переехала на машине местную жительницу в подмосковном городе Щелково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

«Водитель, которая накануне совершила наезд на женщину, задержана в порядке ст. 91 УПК», — сказал собеседник агентства.

По данным Baza, ДТП произошло накануне днем около одного из домов по улице Космодемьянской. Девушка села в седан Audi A3 и, сдавая назад, наехала на одну из местных жительниц. После этого она еще раз ее переехала и остановилась. Спустя некоторое время на место прибыли сотрудники полиции и медики.

Позже стало известно что Щелковская городская прокуратура взяла на контроль дело о наезде на женщину. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, соответствующей статьей Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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