На Новом Арбате произошло ДТП

В Департаменте транспорта Москвы заявили, что на улице Новый Арбат произошло ДТП с участие пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что пешеход лег на разделительную полосу.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено», — говорится в публикации.

До этого два автомобиля столкнулись в столице на внутренней стороне Садового кольца, в результате один из них вылетел за пределы проезжей части.

Уточняется, что авария произошла в районе улицы Арбат 54/2с1. На месте работают городские оперативные службы.

В результате инцидента движение осуществляется по трем полосам из пяти.

11 июля в Москве на Новом Арбате автомобиль Nissan во время движения вынесло на «островок безопасности», где находились сотрудники ГИБДД. В результате аварии пострадали двое полицейских. При этом один из сотрудников полиции чудом избежал более серьезных травм, успев отбежать в сторону. Позже было опубликовано видео с аварией.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.