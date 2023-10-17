Livan может начать выпуск автомобилей в РФ

Глава российского представительства китайского автопроизводителя Livan Кун Шуай заявил журналистам, что компания рассматривает возможность налаживания производства автомобилей в России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Компания в настоящее время ведет очень плотное обсуждение с собеседниками на разных российских автозаводах, сообщил глава «Ливэн Моторс Рус» в ответ на вопрос о возможности организации производства автомобилей Livan в России.

При этом Кун Шуай не уточнил, с какими именно заводами ведутся переговоры, а также сроки запуска проекта и название модели, которая может быть локализована в РФ.

Livan провел презентацию в Москве, на которой объявил цены двух новых моделей, выходящих на российский рынок. Это кроссовер Livan X6 Pro, который будет продаваться по цене от 2,6 млн рублей, а также седан Livan S6 Pro, минимальная цена которого составит 2,5 млн рублей.

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