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В Москве состоялась презентация седана Livan S6 Pro

Седан Livan S6 Pro будет продаваться в России по цене от 2,5 млн рублей

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Телеграм-канал No Limits

В Москве официально представлен седан Livan S6 Pro, сообщает Telegram-канал No Limits.

Автомобиль будет продаваться в России в трех комплектациях, трех цветах кузова и с двумя вариантами цветовой гаммы салона. Седан оснащен турбомотором 1,5 и семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. У двух младших версий он развивает 147 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Для комплектации Flagship предусмотрен мотор мощностью 180 л.с.

Среди особенностей — кузов с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,297, 17-дюймовые колесные диски с рисунком, напоминающим лезвие ножа. Медиасистема располагает тремя экранами — помимо 12-дюймовых дисплеев для панели приборов и управления функциями машины, предусмотрен 4,2-дюймовый экран для пассажира.

В наличии панорамная камера, бесключевой доступ, шесть подушек безопасности и адаптивный круиз-контроль, работающий до скорости 150 км/ч. Также водитель сможет выбрать один из четырех режимов движения.

Стоимость автомобиля в базовой версии Luxury — 2,55 млн рублей. Комплектация Premium оценивается в 2,64 млн рублей, максимальная Flagship — 2,75 млн рублей без учета скидок за покупку в кредит и сдачу старой машины по системе «трейд-ин».

Ранее Livan официально представил в Москве кроссовер X6 Pro.

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