Названы способы обмана автовладельцев на шиномонтаже

Сотрудники шиномонтажа могут обмануть автовладельца, взявшись за ремонт покрышки, не подлежащей восстановлению, либо попытаться убедить его в необходимости замены годной резины на новую. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Обман наиболее распространен в процессе ремонта шин, когда сотрудник шиномонтажа видит, что шину починить нельзя, но тем не менее берется за работу. Это связано в первую очередь с ремонтом боковых порезов и других подобных дефектов, когда результата ремонт не даст, и шина быстро порвется и потребует замены», — сообщил Хайцеэр.

По его словам, недобросовестные мастера также могут попытаться убедить автовладельца в необходимости замены шин на новые, несмотря на то, что имеющиеся у него еще сохраняют ресурс. Также шиномонтажники могут завышать цену при оказании услуг выездного шиномонтажа, когда по приезде мастеров на место окончательная сумма может оказаться выше ранее названной.

«Обычно упирают на то, что вы по телефону что-то не услышали. Требуют доплаты за километраж и дополнительные услуги», — уточнил Хайцеэр.

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