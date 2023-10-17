Пробка из такси образовалась на выезде из делового центра «Москва-Сити»

В столице на выезде из делового центра «Москва-Сити» образовалась пробка из автомобилей такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», который также опубликовал видео инцидента.

«В «Москва-Сити» сломался терминал выезда, образовалась огромная пробка из таксистов. При этом после 20 минут бесплатного пребывания уже взимается плата», — уточнили администраторы канала.

На видео десятки машин такси стоят на территории делового центра. Кроме того, в очереди есть один автомобиль «Газель» и несколько частных машин. На кадрах видно, что некоторые таксисты разворачиваются и ищут пути объезда. О том, ликвидирован сбой или нет, не сообщается.

До этого замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко заявил, что на фоне вступления в силу новых требований к такси цены на перевозки в ряде регионов выросли на 44%. По его словам, в 50% российских регионов цены выросли, в 45% остались без изменений, а в остальных снизились. В среднем по стране рост цен на такси составил 5%.

Ранее в Госдуме предложили ввести штраф за парковку такси во дворах.