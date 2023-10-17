Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Toyota анонсировала электрическое спорткупе FT-Se

Toyota покажет в Токио концептуальный спорткар FT-Se

close
100%
Toyota

Корпорация Toyota представит на выставке в Токио концептуальный спорткар FT-Se и кроссовер FT-3e. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

При проектировании электрического спорткара FT-Se использовались разработки спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing (GR). Приземистый и широкий кузов купе призван уменьшить аэродинамическое сопротивление. Передняя панель установлена низко, чтобы обеспечить водителю хорошую видимость.

close
100%
Toyota

Объявлено, что автомобиль получит электрическую силовую установку, однако технические характеристики модели автопроизводитель не раскрывает.

Кроссовер FT-3e отличается простыми и лаконичными линиями кузова. В салоне машины — обилие цифровых дисплеев на наружной поверхности кузова, отображающих информацию о заряде батареи, температуре и качестве воздуха в салоне, видимых, когда водитель приближается к машине.

Ранее Livan показал в Москве кроссовер X6 Pro.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий