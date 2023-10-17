Toyota анонсировала электрическое спорткупе FT-Se

Корпорация Toyota представит на выставке в Токио концептуальный спорткар FT-Se и кроссовер FT-3e. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
При проектировании электрического спорткара FT-Se использовались разработки спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing (GR). Приземистый и широкий кузов купе призван уменьшить аэродинамическое сопротивление. Передняя панель установлена низко, чтобы обеспечить водителю хорошую видимость.
Объявлено, что автомобиль получит электрическую силовую установку, однако технические характеристики модели автопроизводитель не раскрывает.
Кроссовер FT-3e отличается простыми и лаконичными линиями кузова. В салоне машины — обилие цифровых дисплеев на наружной поверхности кузова, отображающих информацию о заряде батареи, температуре и качестве воздуха в салоне, видимых, когда водитель приближается к машине.
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