Toyota анонсировала электрическое спорткупе FT-Se

Корпорация Toyota представит на выставке в Токио концептуальный спорткар FT-Se и кроссовер FT-3e. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

При проектировании электрического спорткара FT-Se использовались разработки спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing (GR). Приземистый и широкий кузов купе призван уменьшить аэродинамическое сопротивление. Передняя панель установлена низко, чтобы обеспечить водителю хорошую видимость.

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Объявлено, что автомобиль получит электрическую силовую установку, однако технические характеристики модели автопроизводитель не раскрывает.

Кроссовер FT-3e отличается простыми и лаконичными линиями кузова. В салоне машины — обилие цифровых дисплеев на наружной поверхности кузова, отображающих информацию о заряде батареи, температуре и качестве воздуха в салоне, видимых, когда водитель приближается к машине.

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