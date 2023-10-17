Названа марка китайских автомобилей, которые реже всего попадают в ДТП

В России по итогам 9 месяцев 2023 года общее число аварий с участием китайских автомобилей на российских дорогах выросло до 3,2% от всех случаев, говорится в исследовании (есть у «Газеты.Ru») «Страхового дома ВСК». За аналогичный период прошлого года произошло аварий с участием китайских машин практически вдвое меньше — 1,7% от всех аварий. Реже всего попадают в ДТП владельцы Changan.

«В тройку самых аварийных китайских марок вошли Chery (25,4%), Geely (16,9%) и Haval (14,5%). Среди наиболее популярных в России китайских автомобилей реже всего в ДТП попадал Changan (не более 1%)», — говорится в сообщении.

По данным ВСК, по бренду Chery чаще всего в аварии попадали кроссоверы Tiggo 7 Pro. У Geely статистику аварийности возглавляет «паркетник» Coolray, а у Haval — модель Jolion.

Самой аварийной категорией водителей китайских автомобилей являются граждане в возрасте 30-39 лет (24,1%). Аккуратнее управляют авто люди младше 30 лет. На их долю приходится не более 8% ДТП с участием китайских автомобилей.

Средний размер компенсации в связи с ДТП с китайскими авто в 2023 году составил 73 тыс. рублей.

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