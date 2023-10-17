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В Москве два автомобиля столкнулись и загорелись

На юго-западе Москвы внедорожник и легковой автомобиль загорелись после ДТП

В Соловьином проезде на юго-западе Москвы два автомобиля вспыхнули после ДТП, сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись последствий инцидента.

По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие. На кадрах видно, что легковой автомобиль Kia врезался в заднюю часть внедорожника, после этого внедорожник загорелся, огонь охватил его салон полностью. Также пламя перекинулось на переднюю часть хетчбэка Kia.

Движение по Соловьиному проезду временно перекрыто, уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». На месте происшествия работают городские оперативные службы.

До этого в Подмосковье неизвестный сбросил на припаркованный BMW мешок с мусором в момент, когда рядом с автомобилем проходили двое молодых людей.

Ранее в Перми водитель автобуса избил пассажира.

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