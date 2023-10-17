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Стало известно, насколько подорожали зимние шины за год

«Ъ»: за год цены на зимние шины в России выросли на 14%

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Средняя стоимость зимних шин в России за год увеличилась на 8–14%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (на основании данных системы маркировки «Честный знак»).

Отмечается, что средняя цена шипованных зимних шин на российском рынке за год увеличилась на 14%, до 6,7 тыс. рублей. В сентябре 2023 года она выросла на 5%. Зимняя нешипованная шина за год подорожала на 8%, до 6,2 тыс. рублей.

При этом шины R17 стоят дороже, чем годом ранее, а дефицитный R20 в среднем будет стоить дороже на 12 тыс. рублей, чем год назад. Так, средняя стоимость одной покрышки достигает почти 40 тыс. рублей. Увеличение средней стоимости шин связано как с ростом цен у конечных продавцов, так и со структурой спроса.

До этого стало известно, что китайские и отечественные бренды шин практически полностью заменили автомобильные покрышки ушедших западных марок в России. Среди наиболее популярных брендов – Sailun, Triangle, Hifly. Среди отечественных брендов наиболее распространенными являются шины марок Amtel, Cordiant и Kama. По данным экспертов, преимущества китайских шин заключается в низкой стоимости, широком ассортименте моделей и размеров, а также их доступности на рынке.

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