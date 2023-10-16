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УАЗ начнет поставки машин в Гану

«РГ»: автомобили УАЗ начнут поставлять в Гану до конца 2023 года

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УАЗ

УАЗ начнет поставки автомобилей в Гану, решение было принято по итогам визита делегации западноафриканской группы компаний Jospong на Ульяновский автомобильный завод. Об этом сообщает «Российская газета».

Ульяновский автозавод планирует отправить в Гану первую тестовую партию автомобилей «Пикап» до конца 2023 года. В ходе посещения Ульяновского автозавода делегация из Ганы ознакомилась с производственным процессом и провела серию переговоров о сотрудничестве. Вопрос организации на территории республики сборочного предприятия находится на стадии проработки. Летом сообщалось, что компания из Ганы по итогам переговоров с УАЗом готова закупить 300 пикапов до конца года.

В августе этого года стало известно, что УАЗ планирует начать сборку своих автомобилей на площадке технопарка «Чирчик» в Узбекистане.

Ранее УАЗ подтвердил начало работ над рестайлинговым «Патриотом».

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