Названы премиальные автомобили, с которыми россияне не хотят расставаться

Аналитики сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» провели исследование (есть у «Газеты.Ru») и выяснили, какие легковые автомобили премиального сегмента в возрасте 3-5 лет реже всего меняли автовладельцы в 2023 году.

«Редкая смена владельцев у автомобилей – признак лояльности, проявленной по отношению к марке. В топе марок традиционно оказались автомобили европейских, корейских и японских марок», – пояснил руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев.

Так, наиболее лояльными к своим автомобилям оказались владельцы марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Кроме того, остались верными своим машинам в 2023-м собственники Volvo, Porsche, Infiniti, Mini, Genesis, Jaguar и Cadillac (подробнее см. инфографику).

Реже всего в 2023 году с машинами премиального сегмента расставались владельцы BMW 5-Series. Также в этом году не спешили продавать свои автомобили собственники BMW 3-Series, Mercedes-Benz E-Klasse, BMW X3, BMW X5, BMW X6, Mercedes-Benz C-Klasse и Audi A4.

Ранее стали известны самые дефицитные китайские авто на рынке России.