Рассекречен первый минивэн от Volvo

Китайский Минпром опубликовал фотографии первого минивэна компании Volvo. Об этом сообщает портал Autohome.

Минивэн Volvo EM90 построен на платформе SEA, которая лежит в основе китайского минивэна Zeekr 009 (маркой Zeekr владеет холдинг Geely Auto). Длина новинки составляет 5206 мм, что на 3 мм короче, чем у Zeekr. Длина колесной базы у минивэнов одинаковая — 3205 мм.

EM90 получит колесные диски радиусом 19-20 дюймов и электромотор мощностью 272 л.с. В Китае Zeekr 009 оснащается двумя двигателями суммарной мощностью 544 л.с. и системой полного привода.

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От модели 009 минивэн отличается дизайном оптики и панели на месте решетки радиатора, а также фонарей и переднего бампера. Известно, что модель предложат в шестиместном исполнении с двумя креслами во втором ряду. Официальная презентация Volvo EM90 в Китае запланирована на 12 ноября.

Ранее стало известно, что Omoda перенесла старт продаж новинки в России.