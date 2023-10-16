Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны китайские автомобили, за которыми выстраиваются очереди в России

«Авилон»: автомобили Tank 300 и Geely Coolray стали дефицитными в России

close
100%
Geely

На ряд автомобилей китайских марок Geely, GAC, Li, Changan и Tank в России спрос превышает предложение. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу дилерского холдинга «Авилон» Андрей Каменский.

По словам эксперта, среди автомобилей марки Geely россияне выстраиваются в очереди за кроссовером Coolray, а среди моделей GAC — за большим трехрядным паркетником GS8.

«По бренду Changan среди особенно популярных моделей в этом классе можно назвать CS55 Plus, CS35 Plus и UNI-T. В линейке марки Tank повышенным спросом сегодня пользуется Tank 300. В сегменте электромобилей в этом ключе стоит отметить гибридные Li L7 и Li L9. Клиенты особенно ценят в них высокий запаса хода (1100 км по китайскому циклу WLTC)», — отметил Каменский.

Самым доступным из перечисленных автомобилей стал кроссовер Changan CS35 Plus, его цена стартует от 2 млн рублей.

Ранее стало известно, что каждая третья канистра моторного масла в России поддельная.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий