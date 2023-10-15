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Москвичам назвали самое подходящее время для смены летней резины

Вильфанд рассказал о подходящем для Москвы времени смены летней резины на зимнюю

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Погода в столице пока не требует спешить менять летнюю резину на зимнюю, но думать об этом уже пора, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Оптимальным сроком для замены шин он назвал период с 25 октября.

«Начиная со вторника, среднесуточная температура будет около 5 градусов, можно уже задумываться о смене резины», — указал метеоролог.

Вильфанд уточнил, что сам он в ближайшее время менять резину не собирается, каждый автовладелец должен выбрать время смены для себя персонально.

«Кто боится очередей, можно уже задуматься. Но если речь идет о резине с шипами, я бы еще подождал», — подытожил ученый.

До этого автоэксперт Дмитрий Афонин говорил, что при решении заменить летнюю резину на зимнюю следует ориентироваться не только на погоду, но и на место эксплуатации автомобиля. Он также призвал учитывать тип летней резины, установленной на колесах.

Ранее ЦОДД призвал автомобилистов не выезжать в город на летних шинах.

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