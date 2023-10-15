Стало известно, когда гибридный Chery Arrizo 8 появится в России

Компания Chery выведет на российский рынок седан Chery Arrizo 8 с гибридной силовой установкой в начале 2024 года. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

В Китае модификация Arrizo 8 C-DM была представлена в апреле этого года, продажи на домашнем рынке стартуют в ноябре. Производитель заявил, что седан способен преодолеть до 165 км на электротяге и свыше 1,4 тыс. км в гибридном режиме при среднем расходе топлива 4,2 литра на 100 км.

По размерам кузова Chery Arrizo 8 схож с популярными в России Toyota Camry и Hyundai Elantra, длина автомобиля составляет 4780 мм при колесной базе 2770 мм. Седан оснащен четырехцилиндровым турбомотором 1,6 л мощностью 186 л.с. (275 Нм), тяга передается на передние колеса. Разгон до «сотни» занимает 8,9 секунды. В России Arrizo 8 стоит от 3,6 млн рублей.

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До конца 2023 года Chery начнет продажи в России двух гибридных кроссоверов. В конце ноября на рынок выйдет Tiggo 7 Pro e+, в Китае модель оснащается 326-сильной установкой на основе 1,5-литрового двигателя. Обновленный Tiggo 8 Pro e+ отличается другой радиаторной решеткой и архитектурой салона, в котором появились 12-дюймовые дисплеи и иной блок управления климатом.

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