Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда гибридный Chery Arrizo 8 появится в России

Гибридный седан Chery Arrizo 8 появится в продаже в России в начале 2024 года

close
100%
Chery

Компания Chery выведет на российский рынок седан Chery Arrizo 8 с гибридной силовой установкой в начале 2024 года. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

В Китае модификация Arrizo 8 C-DM была представлена в апреле этого года, продажи на домашнем рынке стартуют в ноябре. Производитель заявил, что седан способен преодолеть до 165 км на электротяге и свыше 1,4 тыс. км в гибридном режиме при среднем расходе топлива 4,2 литра на 100 км.

По размерам кузова Chery Arrizo 8 схож с популярными в России Toyota Camry и Hyundai Elantra, длина автомобиля составляет 4780 мм при колесной базе 2770 мм. Седан оснащен четырехцилиндровым турбомотором 1,6 л мощностью 186 л.с. (275 Нм), тяга передается на передние колеса. Разгон до «сотни» занимает 8,9 секунды. В России Arrizo 8 стоит от 3,6 млн рублей.

close
100%
Chery

До конца 2023 года Chery начнет продажи в России двух гибридных кроссоверов. В конце ноября на рынок выйдет Tiggo 7 Pro e+, в Китае модель оснащается 326-сильной установкой на основе 1,5-литрового двигателя. Обновленный Tiggo 8 Pro e+ отличается другой радиаторной решеткой и архитектурой салона, в котором появились 12-дюймовые дисплеи и иной блок управления климатом.

Ранее стало известно, что Jetour выпустит пять новых внедорожников к 2025 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий