Болельщики потребовали наказать хоккеиста, который прыгнул на чужую машину

Поклонники хоккейного клуба «Амур» потребовали наказать спортсмена Александра Хохлачева после прыжка на чужой автомобиль. Об этом сообщает «Подъем».

Хохлачев запрыгнул на чужую машину в Хабаровске после проигранного хоккейного матча, произошедшее попало на видео. По словам болельщика «Амура» Сергея, в фан-сообществе в адрес хоккеиста оставляют гневные комментарии. Ситуацию усугубило то, что Хохлачева брали в клуб на роль лидера и на высокую зарплату, а он не забивает уже 13 матчей.

«Когда человек, которого подписывали на роль лидера команды, на зарплату в 75 млн в год, ведет себя таким образом… Алкоголь ладно, но само поведение, естественно, не красит ни Александра, ни клуб. Объективно, думаю, штрафа на одну месячную зарплату, компенсации ущерба автомобилисту, а также извинения перед болельщиками будет достаточно для первого и последнего раза», — сказал он.

По словам другого болельщика, Хохлачеву следует дать время на исправление. Если результаты игры не улучшаться, «Амуру» следует расстаться со спортсменом, отметил он.

Как сообщал Telegram-канал 112, хозяин автомобиля не написал заявление в полицию. Официально в клубе инцидент не комментировали. Вместе с Хохлачевым по улицам Хабаровска гуляли, предположительно, защитник Виктор Балдаев и нападающий Вячеслав Грецкий. Накануне «Амур» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:3 в овертайме.

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