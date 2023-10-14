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Полицейский переехал пожарного, лежащего на дороге

В Пермском крае полицейский наехал на пожарного

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Пермском крае полицейский за рулем автомобиля Skoda наехал на нетрезвого пожарного, лежащего на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

ДТП произошло в селе Юсьва. Сотрудник полиции со смены и не заметил человека, лежащего на проезжей части. Пострадавший получил переломы ключицы и ребер, его экстренно госпитализировали.

Выяснилось, что на дороге уснул нетрезвый сотрудник местной пожарной части. В отношении полицейского, допустившего наезд на человека, начата служебная проверка. Утверждается, что в момент ДТП он был трезв.

До этого в Уфе нарушитель дал взятку сотруднику ДПС на крыльце здания ГИБДД, после чего заявил на него в полицию. Дело против полицейского расследует Следственный комитет.

Ранее в Нижнем Новгороде водитель Lada избил двух гаишников в ответ на просьбу предъявить документы.

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