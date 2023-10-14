BMW показала раллийную версию новейшего кроссовера X2

Американское подразделение BMW подготовило новый кроссовер BMW X2 для экипажа, участвующего в женском ралли-рейде Rebelle Rally, в котором запрещено использование GPS-навигаторов.

Гонка протяженностью 1,3 тыс. миль состоит из 6 этапов и финиширует 21 октября недалеко от мексиканской границы. Стартовала гонка на курорте Маммот-Маунтин в Калифорнии. На подготовленном кроссовере X2 выступают опытные участницы Ребекка Донах и Седона Блинсон.

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За основу для гоночной машины взят BMW X2 M35i с турбомотором 2,0 мощностью 317 л.с., автоматической 8-ступечатой трансмиссией и полным приводом. Автомобиль получил внедорожные колеса, багажник на крыше, буксировочные петли, защиту днища. Также он снабжен дополнительным светом, аварийно-спасательным оборудованием. Кузов машины покрыт защитной пленкой.

Rebelle Rally известна как самая длинная гонка по бездорожью в США. В ней запрещено участие спортсменов-мужчин, также не допускается применение электронных приборов для ориентирования на местности.

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