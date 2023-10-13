Кирпичи обрушились с 14-го этажа на припаркованные машины

В Ярославле кирпичи из обрушившейся кладки повредили автомобили, припаркованные во дворе жилого дома. Об этом сообщает «Подъем».

В администрации города изданию рассказали, что кирпичная кладка из ограждения балкона обрушилась на 14-м этаже дома 2 по Спасской улице.

«Ведутся противоаварийные работы, потенциально опасное место огорожено. Предположительная причина обрушения — строительный брак», — сообщили в городской администрации и заверили, что жильцам более не угрожает опасность.

Очевидцы сообщили, что падение кирпичей с высоты произошло из-за порыва ветра. В результате повреждения получили три автомобиля.

На кадрах с места происшествия видно, что обломками засыпана припаркованная во дворе Lada Granta, также у нее разбито стекло.

Ранее в Подмосковье водитель Mitsubishi протаранил 10 автомобилей и врезался в столб.