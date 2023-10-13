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Subaru показала ограниченную серию купе BRZ

Спецверсия спортивного купе Subaru BRZ дебютировала в Италии

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Subaru

Японский автопроизводитель Subaru вывел второе поколение спорткупе BRZ на рынок Италии и подготовил по этому случаю лимитированную спецверсию модели. Об этом сообщает Motor1.

Автомобиль, окрашенный в фирменный синий цвет Blue Pearl, получил спойлеры спереди и сзади, а также облегченные 18-дюймовые колесные диски OZ Racing Ultraleggera Race Gold, на которых размещено название спецверсии Touge, означающее в переводе с японского «горный перевал». Каждое колесо весит 8,7 кг.

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Subaru

Subaru BRZ Touge доступен только с 6-ступенчатой механической коробкой передач и самоблокирующимся дифференциалом. Автомобиль оснащен атмосферным бензиновым мотором 2,4 мощностью 231 л.с.

Спецверсию Subaru BRZ Touge для итальянского рынка выпустят тиражом 60 экземпляров, цена машины — €49,5 тыс. (₽5,1 млн).

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