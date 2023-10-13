Шесть человек пострадали при наезде автомобиля на остановку

В Барнауле легковой автомобиль врезался в людей, стоящих на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На проспекте Строителей машина въехала в остановку, предварительно, шесть пострадавших», — рассказал собеседник агентства.

На видеозаписи с последствиями ДТП, опубликованной Telegram-каналом «Инцидент Барнаул», видно, что хетчбэк белого цвета врезался в торец остановочного павильона. На место происшествия прибыли четыре бригады скорой помощи.

До этого в Подмосковье пьяный водитель Mitsubishi Eclipse устроил массовую аварию на парковке жилого комплекса. Он повредил 10 стоящих автомобилей, а затем на большой скорости врезался в фонарный столб. Водителя задержали полицейские.

Ранее столб упал на остановку общественного транспорта из-за сильного ветра.