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Каждая третья канистра моторного масла в России поддельная

Треть моторного масла на российском рынке оказалась поддельной

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Доля поддельных моторных масел на российском рынке составляет 30%. Об этом говорится в совместном исследовании сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze (есть у «Газеты.Ru»).

«Если до весны 2022 года и до пандемии на российском рынке доля поддельного моторного масла достигала 10-15%, что уже считалось крайне высоким показателем, то сейчас доля поддельного масла выросла до 30%. Важно отметить, что это средний показатель, а значит для марок, по которым контроля нет, а спрос есть, этот показатель еще выше. Доля подделок среди самых популярных в прошлом марок, которые покинули российский рынок, может достигать двух третей», — говорится в исследовании.

По словам директора Fit Service Татьяны Овчинниковой, обычному автовладельцу крайне сложно понять, что он столкнулся с поддельным маслом. Злоумышленники мастерски меняют упаковки производителей – именно на это ориентированы их производства. А жидкость в канистре по цвету и консистенции всего лишь напоминает масло.

При выборе станции для замены масла необходимо обратить внимание на наличие гарантии на проведенные работы. Это доказывает, что используемое масло и запасные части являются оригинальными, ведь стоимость гарантийных работ сервис всегда берет на себя. А ремонт двигателя, который может пострадать от использования некачественного продута, выливается в сотни тысяч рублей, пояснила эксперт.

Ранее стало известно о трех схемах обмана в автосервисах.

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